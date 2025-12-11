23°
Los Alisos
Ruta Nacional nº 9
Femicidio de Angelina Gonzáles
Concejo Deliberante de Perico
Historias de la Independencia
Unión de Trabajadores de la Economía Popular
Segmentación tarifaria energética
regional
reconocimiento
LIBERTADOR
Día Nacional del Tango

“Tango con Campeones Mundiales” llega a Jujuy

Se organizaron clases y una exhibición con Rosana Porres y Gustavo Ippolito, campeones nacionales. Desde hoy y hasta el sábado, estarán los invitados en nuestra ciudad. Organiza Tango y Pacha.

Jueves, 11 de diciembre de 2025 00:00
CAMPEONES EN JUJUY | ROSANA PORRES Y GUSTAVO IPPOLITO, DARÁN CLASES Y ESPECTÁCULO.

Jujuy celebrará el Día Nacional del Tango (que se conmemora hoy), con una programación especial que contará con la presencia de Rosana Porres y Gustavo Ippolito, recientemente consagrados Campeones Mundiales de Tango Categoría Senior en Tango BA Festival y Mundial, el certamen más importante del género. El título es “Tango con Campeones Mundiales”.

Habrá clases abiertas, actividades para todo público y una gala especial en las instalaciones del histórico Colegio Nacional. Cada 11 de diciembre, Argentina homenajea a Carlos Gardel y Julio De Caro, dos figuras clave del tango. Esta coincidencia de nacimientos simboliza la unión entre voz e instrumento, tradición y evolución; por eso esta fecha se consolida como un día de reconocimiento a una de nuestras expresiones culturales más profundas. En este marco, Jujuy se suma a la celebración nacional con el evento “Tango con Campeones Mundiales” -Edición Día Nacional del Tango 2025, organizado por el Festival Tango y Pacha.

Programa de Actividades

Las actividades comenzarán hoy con una rueda de prensa en el Centro de Arte Joven Andino, a las 10, dando apertura a la celebración de mañana, y luego habrá una clase abierta y gratuita dictada por los campeones invitados, para toda la comunidad. Mañana y el sábado, continuarán las clases en Caja, con contenidos para todos los niveles, promoviendo aprendizaje, encuentro y participación ciudadana.

Y el sábado por la noche, a las 21.30, se realizará la Gran Exhibición de los Campeones Mundiales en el Colegio Nacional, patrimonio histórico jujeño. “Será una noche para celebrar la belleza y vigencia del tango”, expresaron los organizadores, Teresa Reinozo y Pablo Sallavedra.

Temas de la nota

