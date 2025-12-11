“Tango con Campeones Mundiales” llega a Jujuy

Jujuy celebrará el Día Nacional del Tango (que se conmemora hoy), con una programación especial que contará con la presencia de Rosana Porres y Gustavo Ippolito, recientemente consagrados Campeones Mundiales de Tango Categoría Senior en Tango BA Festival y Mundial, el certamen más importante del género. El título es “Tango con Campeones Mundiales”.

Habrá clases abiertas, actividades para todo público y una gala especial en las instalaciones del histórico Colegio Nacional. Cada 11 de diciembre, Argentina homenajea a Carlos Gardel y Julio De Caro, dos figuras clave del tango. Esta coincidencia de nacimientos simboliza la unión entre voz e instrumento, tradición y evolución; por eso esta fecha se consolida como un día de reconocimiento a una de nuestras expresiones culturales más profundas. En este marco, Jujuy se suma a la celebración nacional con el evento “Tango con Campeones Mundiales” -Edición Día Nacional del Tango 2025, organizado por el Festival Tango y Pacha.

Programa de Actividades

Las actividades comenzarán hoy con una rueda de prensa en el Centro de Arte Joven Andino, a las 10, dando apertura a la celebración de mañana, y luego habrá una clase abierta y gratuita dictada por los campeones invitados, para toda la comunidad. Mañana y el sábado, continuarán las clases en Caja, con contenidos para todos los niveles, promoviendo aprendizaje, encuentro y participación ciudadana.

Y el sábado por la noche, a las 21.30, se realizará la Gran Exhibición de los Campeones Mundiales en el Colegio Nacional, patrimonio histórico jujeño. “Será una noche para celebrar la belleza y vigencia del tango”, expresaron los organizadores, Teresa Reinozo y Pablo Sallavedra.