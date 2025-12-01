Jujuy en el podio de Olimpíadas Nacionales de Filosofía

La joven estudiante Analay Pizzo Burgos del Colegio Martín Pescador obtuvo el 3º lugar (Nivel 1), representando a Jujuy en la Instancia Nacional de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina (Ofra).

La competencia se llevó a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, como cada año.

Días atrás, la estudiante jujeña y su docente María Laura Salazar, viajaron a Tucumán para participar en la Instancia Nacional de Las Olimpíadas.

Dicha instancia duró dos días y contó con la participación de 18 provincias argentinas en el Nivel 1 y 23 provincias en el Nivel 2.

Cada estudiante participó con un ensayo de autoría propia que debió defender frente a un jurado y debatir junto a los otros participantes.

El ensayo de Analay se titula "La banalidad de la deshumanización" y se centra en la necesidad de tomar conciencia del creciente deterioro de la empatía, los valores, la solidaridad y los lazos comunes y cómo esto conduce a prácticas deshumanizantes.

La estudiante y su docente retornaron a la provincia con la alegría de haber dejado a Jujuy en el podio.

Cabe mencionar que las Olimpíadas Escolares de Filosofía en Jujuy, son organizadas por el Colegio "Martín Pescador" nivel secundario, en el marco de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina (Ofra), certamen organizado por la Universidad Nacional de Tucumán en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.

Pueden participar cada año estudiantes de todo el país, y después de elegir representantes en cada provincia, se realiza la instancia nacional en la provincia de Tucumán.

Este año los ejes temáticos fueron "Las crisis existenciales en las sociedades actuales" y "La relación saber poder en el mundo actual y los desafíos de la era digital".