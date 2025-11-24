Néstor Zadoff vuelve a Jujuy este fin de semana

A partir de este jueves y hasta el domingo, Jujuy contará con la presencia del maestro Néstor Zadoff para dictar el Taller de Formación en Dirección Coral y dar un concierto de cierre.

Esta actividad está organizada por la Fundación Amus (Acción Musical) y auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Provincia. El taller está destinado a directores de coros, docentes, maestros y estudiantes de música.

"Se trata de un taller de formación y perfeccionamiento destinado a quienes cultivan el arte coral, ofrecido en forma gratuita", explica Hernán Gil de Amus.

Néstor Zadoff, de reconocida trayectoria nacional e internacional, desarrollará este taller en sucesivas jornadas de práctica con el objetivo de brindar herramientas específicas a quienes buscan formarse y perfeccionarse, incluyendo a directores de coro, docentes, estudiantes y público interesado.

Los encuentros de práctica y aprendizaje se realizarán en doble turno diario, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y en el Cabildo de Jujuy, con participación de un coro piloto formado especialmente para la ocasión, integrado por cantantes de la provincia, con especial colaboración de los profesores Cristian Cruz, Mauro Ortíz y Hernán Gil.

Participará también la Orquesta Académica de la Escuela Superior de Música de la Provincia, dirigida por el profesor Javier Soria, en el abordaje de repertorio específico para coro y orquesta.

Las inscripciones se realizarán en dos niveles: iniciados y avanzados (activos) con cupo limitado. Para alumnos oyentes, el cupo es libre. Los interesados deben comunicarse con el teléfono 3885205000.

Las inscripciones se deberán realizar a través del siguiente link: http://bit.ly/4pqCZFB.

Concierto

El Concierto Muestra de cierre del Taller se realizará este domingo a las 21 en la Basílica de San Francisco, con entrada libre y gratuita.

En la oportunidad, las obras musicales trabajadas en las jornadas previas, serán dirigidas por los participantes activos del mencionado taller.

El maestro Zadoff

Nésto Zadoff es Profesor Nacional de Música, egresado en 1973 del Conservatorio Nacional, quien con el paso de los años se convirtió en un permanente formador y visitante de la región en el campo destacado de la actividad coral.

Licenciado en Artes Musicales de la Universidad Nacional del Arte (UNA), Doctor en Musicología de la Universidad François Rebelais de Tours, Francia (1979).

Es también especialista en música renacentista y creador del Coro Nacional de Jóvenes, con el cual obtuvo entre los años 1985 y 2015, veinticuatro premios en concursos internacionales de coros.

Amus

Amus, Acción Musical, es una Fundación con sede en Tilcara. Su labor, desde su conformación, ha sido contribuir particularmente en el desarrollo y difusión de la música coral, incluyendo además otros rubros artísticos.

La presente actividad se gestiona por segundo año consecutivo, dando continuidad a la oportunidad de contar nuevamente con el maestro Zadoff en la Provincia de Jujuy.

En otra actividad reciente, también se pudo convocar a la reconocida directora coral Laura González, argentina radicada en Islas Canarias, experta en la conformación y dirección de coros infantiles, quien brindó un taller de formación qué contó también con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia.