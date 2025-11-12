Premios del Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz

Estuvo en Jujuy, la presidenta del Foro Internacional de Mujeres Líderes por la Paz, Julia Paraván, quien fue invitada a disertar en el marco del Congreso de la Tradición. En el marco de su visita, y acompañada por la referente en Jujuy del foro, Raquel Lacsi, se entregaron por primera vez las distinciones por su aporte a la paz y al desarrollo social, a personalidades locales.

El sencillo acto se hizo en un bar del centro, donde Paraván expresó que, desde el foro, “proponemos no tocar los puntos que hacen la diferencia, y polarizan a la sociedad. Entendemos que el ser humano tiene la libertad de elegir siempre y cuando no perjudique al prójimo”, explicando el sentido de esta institución. Recibieron su diploma en esta primera edición, 25 personas destacadas del año 2025 por su compromiso en labores sociales, culturales, periodísticas, educativas y comunitarias.

En Labor Social, Cristina Mendoza, Fernanda Luna, Justina Subia, Griselda Vázquez, Marta Mendoza, Mariana González, Yésica Quispe, Fabiola Sajama, Norma Vergara, Luisa Jenks y Ana Aja Gual; en Labor Cultural, Asunción Rodríguez, Irene Ballatore, Mirta Díaz, Ely Artaza; como Mujer Gaucha, Sara Rueda y Elsa Tapia; en Labor Educativa, Jorgelina Caparrós; en Labor Periodística, María Eugenia Montero, Analía Tolaba, Claudia Beleizán y Sandra Díaz; en Labor Turística, Mariana Zambrano; y finalmente, como gestores de paz, Darío D’Antuene y Humberto Arroyo.