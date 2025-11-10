Primero Jujuy Avanza instó al peronismo a no bajar los brazos

Referentes y excandidatos a diputados nacionales del Frente Primero Jujuy Avanza en las elecciones de octubre, instaron a la dirigencia y militancia peronista a no bajar los brazos y continuar trabajando de cara a la contienda electoral del 2027 para que el justicialismo gane la gobernación.

Así lo hicieron en la masiva reunión sostenida el pasado viernes en esta ciudad, donde además valoraron el trabajo electoral efectuado que posibilitó obtener más de 60 mil votos, y a la vez reafirmaron el fortalecimiento de la unidad lograda entre varios sectores demostrando que unidos se puede ganar.

Carlos Haquim, Julio Moisés, Guillermo Jenefes, Rodolfo Tecchi, Pedro Belizán y Rubén Rivarola hablaron al peronismo jujeño ávido por volver a conducir el destino de la provincia en beneficio de los que lo pueblan sin distinción. Pedro Pascuttini, Verónica Valente, Adrián Mendieta con Santiago Hamud y Mariana Gallo Mendoza destacaron la militancia en la campaña electoral.

"Debemos seguir trabajando, hoy (por el viernes) celebramos los más de 60 mil votos, pero no hay que dormirse en los laureles, continuemos militando como lo hicimos hasta octubre. Tenemos que proseguir recorriendo los barrios, caminar las calles, tocar las puertas y hablar con los vecinos y compañeros; no tengo dudas que Milei la va a terminar de chocar por lo que tenemos todo a nuestro favor", instó Gallo Mendoza.

"Cuando avanzamos con este espacio de unidad y la constitución del frente, nuestros opositores decían que no medíamos ni cuatro puntos, y miren ustedes la resistencia que hicimos obteniendo más de 60 mil votos que nos proyectan a tener grandes posibilidades en el 2027", agregó Hamud.

Pero "esto no debe quedar acá, debemos seguir construyendo, sumando compañeros, dar la discusión y recuperar el Partido Justicialista usurpado por dos tipos de Buenos Aires que ignoran la realidad de los jujeños. Con caradurez quien fue candidata de La Cámpora cree que puede decir quien estará en el PJ, está totalmente equivocada, Primero Jujuy Avanza dijo basta a las imposiciones de Buenos Aires", concluyó.

Valente afirmó que "el peronismo verdadero" es el que está en el Frente Primero Jujuy Avanza, el cual eligió "a sus candidatos jujeños" y acusó a Buenos Aires "que no nos pudo quitar esta alegría (por los votos obtenidos) y el trabajo realizado", y a La Cámpora "le decimos: Nunca te tuvimos miedo, porque lo mismo quisiste hacer con el general Perón, pero las balas te las pusimos todo el pueblo".

Recordó que la primera batalla del Fpja era la del 26, "pero la gran batalla de todos será devolverles la felicidad a los jujeños (en el 2027) y el único que puede hacerlo es el peronismo". Para ello "seguiré caminando con los pies en el barro y ahí los mantendré por ustedes; tenemos que seguir levantando el peronismo que nos necesita y Primero Jujuy Avanza sigue de pie".