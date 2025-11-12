Tenía pedido de captura y fue detenido

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Policía de Jujuy lograron la aprehensión de un sujeto que tenía un pedido de detención vigente, acusado de ser el presunto autor de múltiples hechos de robo. Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, la captura se produjo durante un recorrido de prevención en el barrio San Francisco de Álava, de la capital jujeña.

En esas circunstancias, la intervención policial se inició en un tramo de la calle Tiraxi, cuando los agentes observaron al individuo merodeando de manera sospechosa las ventanas de varios domicilios. Ante la presunción de intenciones delictivas, los efectivos procedieron a interceptarlo, pero ante la presencia policial, el protagonista intentó darse a la fuga, por lo que fue reducido.

Tras consultar la base de datos policial, se confirmó que el demorado registraba un pedido de captura activo, luego de ser acusado como presunto autor de diversos delitos. Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control, la inmediata detención del protagonista.

El hombre fue trasladado a la Subcomisaría del mencionado sector barrial y luego a la sede fiscal del MPA, donde conoció formalmente la causa de imputación por su estado de prófugo y quedó alojado en la sede de la Brigada de Investigaciones.