Teme que desalojen a su familia del lugar donde vive desde 2010

Un hombre teme que desalojen a su familia de un domicilio donde vive desde hace 15 años y pide que las autoridades regulen su situación habitacional.
Víctor Hugo Chazarreta (44) manifestó a este diario que desde el 2010 vive en el domicilio, en el barrio 95 Viviendas de Alto Comedero, junto a su familia. “Los primeros dos años alquilé, pero con el tiempo deje de pagar porque me entraron a robar un montón de veces y la propietaria se negó a colocar una reja”, relató. “Me dirigí a ‘vivienda’, donde estoy anotado hace tiempo pero sin ser beneficiario, para reclamar y ver qué posibilidad había de que me den esta porque la dueña, contando con este domicilio, ya era propietaria de tres inmuebles, pero no avanzó. Entiendo que estas viviendas no son para que las alquilen, sino para quienes las necesitan. No entiendo cómo se la otorgaron sabiendo que ya contaban con dos propiedades más”, continuó.
También agregó que los problemas “comenzaron el año pasado, cuando los dueños terminaron de pagar la vivienda. Para mañana (por hoy) hay una orden de desalojo y estoy preocupado”.
También solicitó que las autoridades contemplen su caso, ya que “vivo con mis hijos de 16 y 24 años, con mi esposa que está recién operada y lamentablemente estoy pasando por un mal momento porque por ahora no tengo trabajo”. “Realmente ahora no tengo dónde ir si me desalojan y si se da, tratar de que ‘viviendo’ o alguien se ocupe de darnos algo donde ir a vivir y llevar las cosas”, concluyó.