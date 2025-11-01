Euforia en el primer concierto de Conociendo Rusia en Jujuy

Conociendo Rusia llegó por primera vez a Jujuy e hizo historia, ya que tocaron en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" con un marco maravilloso de público. Eran cientos de personas cantando las canciones con mucha pasión y entrega.

Fue un concierto lleno de momentos con hits que a la gente les gusta mucho y promete ser uno de los shows más impresionantes del año en la provincia. El inicio fue con el hit "se me hizo tarde", en un principio solo con la voz de Mateo y su guitarra, pero luego con todo el power de la banda, un inicio realmente fuerte.

Se buscó intercalar una lista de temas de todos los discos, desde los inicios hasta "Jet love", por eso sonaron "Puede ser", "30 años", "La puerta" y "Mundo de cristal", canciones muy sentidas y coreadas por la gente.

Luego siguieron con "En todos los lugares", "Juro", "Montaña infinita" y la nueva canción "Desastres fabulosos" que gustó mucho a la gente. Cada melodía y fragmento de las canciones transmitían algo, ese algo inexplicable pero que se da cuando hay mucha poesía y un nexo que se da con la gente porque esas letras llegan.

La banda se encuentra integrada por Martín Allende en guitarra, Rodrigo Monte en bajo, Esmeralda Escalante en coros y guitarra, Guille Salort en batería y Andy Eli en teclados y lógicamente Mateo Sujatovich como voz y guitarra.

El show siguió levantando vuelo con "Loco en el desierto" y luego un momento acústico con la canción "La mexicana", siguiendo con "Cosas para decirte", "Te lo voy a decir", "Cinco horas menos" y el hit grabado con Fito Páez "Tu encanto" que enloqueció a la gente, ya que el "Ruso" interpretó esa canción con una guitarra de Boca.

El show llegó a su etapa final con "Bruja de Barracas", "Te lo voy a decir", "A la vez" y el hit "Cabildo y Juramento" que hizo emocionar a los fans, mientras que para el final tocaron "treinta años" y tras el pedido del público, Mateo volvió y de manera encoré tocó "quiero que me llames".

El concierto fue histórico, para el público y para la banda, el primer encuentro fue extraordinario, hubo un feedback como sucede en pocos escenarios, fue una especie de amor a primera vista de un artista de primera línea nacional, con nuestra gente que ya pide su regreso.