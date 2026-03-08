17°
Aguas abiertas

Nadada simbólica en el dique

La actividad es gratuita y abierta a todas las mujeres, invita Sugara, sindicato de guardavidas.

Domingo, 08 de marzo de 2026 00:00

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Hoy desde las 9 se realizará una nadada simbólica en el dique La Ciénaga, una propuesta abierta a todas las mujeres de Jujuy para compartir una jornada de encuentro, deporte y reflexión.

La convocatoria está dirigida a guardavidas, nadadoras, aspirantes y también a mujeres de la comunidad que deseen sumarse a esta actividad que busca visibilizar la fuerza y el protagonismo femenino en el deporte y en la sociedad.

Las organizadoras explicaron que quienes no quieran ingresar al agua también pueden participar acompañando desde la orilla y compartiendo el desayuno que se realizará luego de la actividad. Además, invitan a asistir con mate y a difundir la propuesta entre amigas y compañeras.

 

