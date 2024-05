Atlético San Pedro es el campeón del Apertura

NORA RUIZ

Con dos goles de un iluminado Matías Roldán, Atlético San Pedro se consagró campeón del Apertura, del Torneo Anual de la Liga del Ramal, al derrotar, en la final de vuelta, a Tiro y Gimnasia por 2 a 0. El "millonario" se quedó con el triunfo porque fue superior, jugó buen fútbol, esa fue la clave, además fue más inteligente, más efectivo y sobre todo, supo golpear en el momento justo.

La nutrida presencia de la hinchada local que colmó la "visera de cemento" para alentar al plantel "millonario", le puso calor a la fría noche del viernes. Ambos equipos venían de un empate en el partido de ida, por lo que la victoria se quedaría con el que mejor hiciera las cosas. Fue el local el que tuvo mayor dominio de la pelota, un buen trabajo en equipo, hizo lo que mejor sabe, jugar con la pelota al ras del piso y contó con un iluminado Matías Roldan, que estuvo concentrado y enganchado en el cotejo. Cuando promediaban los 29', llegó el primer gol de Roldán que sacó un remate que al parecer nadie lo vio venir. Con la victoria parcial favorable al local, se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, el "lobo" salió más concentrado y cuando comenzó a ordenarse, nuevamente, tras una muy buena escapada de Lucero, la pelota quedó a los pies de Roldán y de frente al arco definió de primera y a los 2' de juego amplió el "millo". Tiro intentaba tocar, mejorar el juego, pero no se le dio, aún con poca idea y pese a la diferencia del 2 a 0, no renunció a atacar, ni se quedó atrás para evitar una goleada, pero no le alcanzó.