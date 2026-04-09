Prepara el duelo ante Agropecuario

El presente de Gimnasia y Esgrima, por más que recién comenzó el torneo, invita a ilusionarse . Consolidado como el escolta (por diferencia de gol) de su zona, el equipo conducido por Hernán Pellerano se prepara para un desafío que combina exigencia futbolística y un largo desgaste logístico. Este domingo, desde las 16, el "lobo" pisará el césped del estadio "Ofelia Rosenzuaig" para medirse ante Agropecuario, en un duelo que promete ser una verdadera batalla táctica.

El destino es Carlos Casares, una ciudad que se erige sobre la Ruta Nacional 5 como el epicentro de la producción agrícola bonaerense. Conocida mundialmente como la "Capital Nacional del Girasol", esta localidad de raíces inmigrantes y espíritu trabajador ha transformado su tranquilidad habitual en pasión futbolera desde la llegada del "sojero" al plano profesional. Para Gimnasia será otra chance de ratificar su buen momento.

En frente estará Agropecuario, un equipo que, bajo la gestión de su fundador Bernardo Grobocopatel, ha logrado hacerse un nombre en la categoría. Aunque hoy transita por la mitad de la tabla con cierta irregularidad, los de Casares cuentan con ciertos nombres de peso, cuya jerarquía obliga a la defensa jujeña a mantener la guardia alta.