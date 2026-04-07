Sudamericana: Debuta Racing

Racing visitará este martes a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, con el objetivo de recuperarse luego del duro golpe recibido en el "Clásico de Avellaneda" ante Independiente.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio "Olímpico Patria" de la ciudad de Sucre, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Espn y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela.

Racing llega a este cruce luego de la durísima caída que sufrió este sábado en el "Clásico de Avellaneda" ante Independiente, donde su delantero Adrián "Maravilla" Martínez sobró al rival al querer picar un penal que se le fue por arriba del travesaño, luego erró un gol solo frente al arco y finalmente la balanza se inclinó a favor del "Rojo" por el gol del paraguayo Gabriel Ávalos.

En lo que respecta al plano internacional, este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Independiente Petrolero, por su parte, disputará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Los únicos torneos internacionales que jugó previamente fueron la Copa Libertadores 2022 y la extinta Copa Conmebol de 1999.

Más encuentros

Tigre visitará hoy por la noche a Alianza Atlético de Perú en el marco de la apertura del Grupo A de la Copa Sudamericana mientras que Barracas Central recibirá al duro Vasco Da Gama de Brasil por el Grupo G.

En el estadio "Miguel Grau" del Callao en Perú, el "Matador" iniciará su andar en la Copa Sudamericana ante Alianza Atlético, a las 23.

El "guapo" tendrá su estreno en competiciones internacionales cuando reciba en el estadio "Florencio Sola" de Banfield al siempre duro Vasco da Gama.