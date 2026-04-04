Jujuy Básquet se rehabilita con un triunfazo y empata la serie ante Villa San Martín

Nuevamente fue un duelo parejo, con cuatro cuartos cerrados, pero esta vez la balanza se inclinó para Jujuy Básquet, que superó a Villa San Martín por 81-79 y empató la serie de playoffs de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. El encuentro, disputado en el estadio “Federación”, fue controlado por los árbitros Sergio Tarifeño e Iván Huck Branes.

Los parciales favorecieron al local en tres de los cuatro cuartos: 27-22, 17-19, 15-12 y 22-25.

Primer tiempo: paridad y buenas rachas

El inicio fue de punto a punto, con un alto goleo desde el perímetro. Florito fue certero y aportó 9 puntos en tres lanzamientos, mientras que Ibarra respondía para los “cóndores”. Sin embargo, el local logró sacar ventaja gracias a Roca, quien se convertiría en el máximo anotador de la noche con 26 puntos, cerrando el primer cuarto 27-22.

En el segundo parcial, ambos equipos alternaron aciertos y errores. Roca estiró la diferencia con un parcial de 8-7 que obligó a Eduardo Japez, técnico de Villa San Martín, a pedir minuto. Jujuy Básquet llegó a sacar diez puntos de ventaja, pero el conjunto chaqueño reaccionó con dos dobles seguidos, forzando ahora a Guillermo Tasso, DT local, a detener el juego. Tras el minuto, al local le costó anotar, y Villa San Martín aprovechó dos transiciones rápidas para acercarse y cerrar el primer tiempo 44-41.

Segundo tiempo: tensión y final electrizante

El tercer cuarto siguió siendo parejo. La visita se puso 9-5 en seis minutos y pasó al frente por primera vez en la noche (50-49). Pero Jujuy Básquet reaccionó con dos jugadas de “garra” de Roca para recuperar el control 57-52 a 52 segundos del cierre del cuarto. Villa pidió minuto, y Florito —figura chaqueña con 15 puntos— descontó para dejar el marcador 59-53.

El último cuarto fue electrizante. Ambos equipos, ya cansados, comenzaron a fallar, pero Jujuy Básquet mantuvo la ventaja. Cada vez que la visita se acercaba, aparecía Roca en los momentos justos para sostener a los “cóndores”. A pesar de un triple de Gago que puso suspenso en los segundos finales, Jujuy Básquet administró la última posesión jugando contra el reloj y selló la victoria por 81-79.

Próximo partido

La serie, ahora igualada 1-1, continuará el próximo martes en Chaco. El tercer punto se jugará a partir de las 21.30, en condición de visitante para Jujuy Básquet.