Libertador recibió la segunda jornada

El Circuito Provincial de Tenis de Mesa 2026 tuvo recientemente su segunda fecha en Libertador General San Martín. Como en otras ocasiones, la competencia se desarrolló en las instalaciones del complejo "Carmelo Maggioni" pertenecientes al Colegio Técnico "Ingeniero Herminio Arrieta" con una muy buena convocatoria de jugadores, no solo pertenecientes a la provincia de Jujuy, sino también de Salta, e incluso de la Ciudad de Buenos Aires.

En la intensa jornada, se pudo disfrutar de partidos de gran nivel competitivo con resultados cerrados hasta los últimos momentos.

Divididos en cuatro categorías sin distinción de edad ni sexo, sino por el nivel de juego de los participantes, los destacados fueron los siguientes competidores.

Primera: 1º) Lautaro Aguaysol (Libertador General San Martín); 2º) Martín Zapatero Heit (Libertador); 3º) Ana Zapatero Heit (Libertador); 4º) Daniela Zapatero Heit (Libertador).

Segunda: 1º) Joel Sabarza Mealla (Perico); 2º) Lautaro Cabrera (San Pedro); 3º) Santiago Vergara (Libertador); 4º) Milagros Cardozo (Perico).

Tercera: 1º) Luis Calisaya (San Salvador de Jujuy); 2º) Gian Guillén (El Carmen); 3º) Fantino Lezcano (San Pedro); 4º) Fedra Caucota (San Salvador).

Cuarta: 1º) Stefano Hiruela (San Salvador); 2º) Francisco Maestro (San Salvador); 3º) Camilo Soto Juárez (Perico); 4º) Ignacio Aparicio (San Pedro de Jujuy).

Aprovechando la convocatoria al torneo se lanzó el concurso para la presentación de propuestas de diseños de remeras conmemorativas de los 20 años de creación de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, aniversario que se producirá el 11 de marzo del 2027.

La idea es que, con un tiempo adecuado, se puedan presentar y evaluar diseños que retraten tan importante hecho.

Finalmente, las autoridades de la entidad informaron que la próxima fecha del Circuito Provincial se realizará el domingo 26 del corriente, con sede a definir en los próximos días.