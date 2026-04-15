Atractiva convocatoria para el fin de semana

La Dirección General de Deportes del municipio capitalino anunció la realización de importantes torneos de fútbol y natación, en el marco del inicio de la temporada deportiva, con el objetivo de fomentar la participación de niños, jóvenes y clubes de la ciudad. Las competencias se desarrollarán el sábado, con finales del torneo de fútbol previstas para el sábado 25.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia de generar estos espacios de competencia y crecimiento, "aprovechando el inicio de las temporadas deportivas, nuestro Centro Deportivo en la punta del parque San Martín, con la pileta, vamos a estar desarrollando un torneo de natación, el primero del año, en esta necesidad de los jóvenes y niños de poder competir, de poder mostrar su aprendizaje y su avance, y también vamos a estar con un torneo de fútbol que vamos a desarrollar también en el centro deportivo N°1 , y en La Tablada que gentilmente nos cede la Liga Jujeña de Fútbol".

Por su parte, el director General de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó la intensidad de la agenda deportiva, "nosotros siempre a puro deporte, en esta ocasión, con este torneo de fútbol que se denomina Fundación de Jujuy, que se va a desarrollar en la punta del parque San Martín, en la Tablada y en el GAM 5, con las finales. Este torneo se va a desarrollar este este sábado 18 de abril, y las finales van a ser el sábado 25".

Asimismo, agregó, "también tenemos este sábado un torneo de natación para escuelas".

Se inscribieron ya 36 equipos de diferentes puntos de la ciudad y los interesados pueden dirigirse a la punta del parque San Martín para más información.