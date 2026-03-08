Álvarez sostuvo que “tenemos que seguir mejorando”

El arquero de Gimnasia y Esgrima, Milton Álvarez, afirmó que el balance de los primeros partidos "es muy bueno", considerando el pase a 16avos de final de Copa Argentina y la obtención de 6 puntos sobre 9 jugados en la Primera Nacional.

En este sentido, ponderó que el equipo "está jugando como el técnico pide", lo que permitió obtener "buenos resultados", para luego sostener que "con el plantel que tenemos, la convicción que nos moviliza y el trabajo intenso de cada día, seguiremos por este camino".

"Tenemos para seguir mejorando en todos los aspectos del juego", consideró y apuntó que el paréntesis en la competencia sirvió para renovar energía de cara a un año largo y duro que se viene.

En otro orden, Álvarez destacó el esfuerzo de sus compañeros, tanto los del año pasado como los nuevos, haciendo énfasis en que los refuerzos "fueron recibidos de la mejor manera" y añadió que "se amoldaron muy bien al club y están haciendo un gran trabajo para aportar a Gimnasia".

Asimismo, expresó que de cara a un año importante se mantendrán "tranquilos" y "sin entrar en la vorágine de la ansiedad", enfocando los esfuerzos en "sumar toda la cantidad de puntos posible".

"Queremos ser protagonistas en todas las canchas en las que juguemos", finalizó el golero del "lobo".

Hoy el plantel reanudará los entrenamientos pensando en el compromiso del próximo domingo ante Colegiales, que se jugará en el estadio "23 de Agosto" desde las 17.

El objetivo será volver a gritar victoria en casa como sucedió ante Quilmes, sabiendo que hay aspectos que se deben mejorar.

Obviamente el torneo está dando sus primeros pasos y si bien se mantuvo la base como pretendía el entrenador Héctor Pellerano, la idea futbolística es diferente a su antecesor.

Se prioriza más el arco rival que el propio, con los riesgos que ello implica, pero también es saludable que sea así.

En la semana, el DT pulirá algunos aspectos, posiblemente inclusive mueva piezas del tablero, ya que se necesita sumar nuevamente de a tres.

Aunque se trata de una competencia extensa y que recién en la segunda etapa se define, tener un respaldo importante de unidades en la espalda implica poder mejorar sobre la marcha sin pasar mayores sobresaltos. También se debe aprender de los errores de la campaña pasada, que después de haber liderado durante 13 fechas, se terminó en el quinto lugar.

Gimnasia sabe que cada partido es una prueba que debe superar y más en su estadio, donde la gente lo acompaña siempre. El domingo no será la excepción.

Será el viaje más largo de su historia

En la página oficial del Club Colegiales todavía se lamentan por la derrota en manos de Midland de hace una semana, pero saben que en la Primera Nacional la paridad es total y que la revancha está a la vuelta de la esquina. Es más, resaltan que el equipo podrá levantar cabeza cuando visite a Gimnasia en Jujuy y resaltan que el “triciolor” tendrá un nuevo hito: disputará el partido más lejano de su historia, viajando un total de 1478 kilómetros para enfrentar al “lobo” en el norte argentino.