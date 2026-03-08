Milán se quedó con el clásico

Milán se quedó con el segundo clásico del torneo al vencer por 1-0 a Inter en el estadio "San Siro", por la vigesimoctava fecha de la Serie A. El único gol del partido llegó a los 34 minutos, por medio del carrilero ecuatoriano Pervis Estupiñán.

Con el triunfo, el local se mantiene con expectativas de quedarse con el título de liga al ser segundo con 60 puntos, mientras que Inter permanece como el actual puntero con 67 unidades, aunque perdió ambos clásicos de la temporada y se quedó sin una racha de siete triunfos consecutivos en el fútbol local.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con una recuperación en ataque que terminó en un zurdazo bajo y cruzado del volante Luka Modric, que se fue muy cerca del palo.

El equipo "rojinegro" abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, con un buen pase filtrado desde el medio hacia la izquierda del mediocampista Youssouf Fofana para el carrilero Pervis Estupiñán, que pisó el área y sacudió con un zurdazo alto y muy potente.

Inter no tuvo llegada hasta el segundo minuto, cuando un pase en cortada habilitó al mediocampista Piotr Zielinski por el costado derecho, cuyo remate de primera salió al primer palo pero no sorprendió al arquero Mike Maignan, que pudo contener.

Seis minutos más tarde, el volante Henrik Mkhitaryan bajó un centro desde la derecha para el remate del carrilero Federico Dimarco desde el punto del penal, aunque el lateral no definió bien y su tiro se fue alto.

Además, Roma sufrió una sorpresiva derrota ante el Genoa por 2-1, aunque sigue en zona de clasificación a la Uefa Champions League, Bologna cayó por 2-1 contra un Hellas Verona en zona de descenso, Fiorentina igualó sin goles con el Parma y pudo salir de la zona roja, y Lecce derrotó al Cremonese por 2-1 en otro encuentro clave por la permanencia.