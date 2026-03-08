“Cóndores” y un triunfo ajustado

Lo cerró, pero con lo justo. Jujuy Básquet se impuso ante Santa Paula de Gálvez 64-62 y volvió a la senda de la victoria en el estadio "Federación" con el control de Raúl Sánchez y Andrés Barbarini por la fecha 29 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina.

Los parciales fueron: 21-16, 21-23, 8-12 y 14-11.

Buen inicio de los "cóndores", con una defensa bien plantada y las salidas rápidas, comenzó a sacar ventaja ante el elenco de Gálvez que promediando el cuarto intentó acercarse en el marcador, sobre todo después del minuto pedido por Francisco Blanc, técnico de la visita, cuando el parcial estaba 16-7. Sirvió, porque se puso en partido y se fueron al primer descanso corto 21-16.

El segundo chico Santa Paula tuvo un buen goleo de entrada, no tardó en acortar diferencias y cuando restaban 5 minutos para el cierre, igualó con triple de Dalpino en 32. Los jujeños no hacían pie, para colmo entraron en esa meseta de imprecisión a la hora de marcar, por eso tras cartón los de Gálvez pasaron a ganar con un simple 36-35. Sin embargo, sobre el final, los "cóndores" se acercaron en el parcial quedando 21-23, por lo que se fueron al descanso largo 42-39.

El tercer cuarto fue de mucha lucha, los dos estuvieron erráticos desde el perímetro y bajo las tablas, así lo refleja el parcial de 8-12 que le sirvió a Santa Paula para quedar 50-51 arriba en el marcador y encarar con otros ánimos el último parcial.

LOS “CÓNDORES” | Y UN ESPERADO DESAHOGO LUEGO DE VOLVER A GANAR.

En el final, Santa con Gómez Quinteros y Puebla, ambos con 12 puntos fueron los máximos anotadores de la visita, comenzó a sacar diferencias, pero dos triples consecutivos de Bruno Conti lo puso en partido a Jujuy Básquet levantando al "jugador número seis". Los últimos minutos, otra vez, con errores no forzados de ambos lados, fallas en los tiros, puso las cosas parejas, pero con mayor entereza y sobre todo carácter, los jujeños pasaron a ganar con Ibarra, 12 puntos, máximo anotador local, sostuvieron la ventaja hasta el final quedando 64-62.

La victoria sobre el final tuvo tintes de desahogo para un Jujuy Básquet que necesitaba volver a sumar de a dos en casa y ante su gente que una vez más, dijo presente en el estadio de avenida España.

El próximo viernes recibirá al puntero San Isidro.

Debut ganador para El Carmen Básquet

EL CARMEN BÁSQUET | DEBUTÓ VENCIENDO A TALLERES EN TAFÍ VIEJO EN LALIGA FEDERAL.

Debut soñado para El Carmen Básquet en LaLiga Federal. El sábado por la noche venció a Talleres de Tafí Viejo en Tucumán 69 a 61 con un Agustín Sigel inspiradísimo e intratable, ya que fue la gran figura del partido con 33 puntos. Debutar con una valiosa victoria como visitante siempre motiva el doble para lo que se viene, sobre todo ante un rival que en cada temporada es candidato, que arma un plantel competitivo con jugadores de experiencia y muchos juveniles. El encuentro fue parejo desde el salto inicial, con ambos equipos mostrando intensidad y solidez defensiva.

Durante la primera mitad, Talleres logró imponer su juego y encontró buenas respuestas desde el perímetro. Jerónimo Solórzano y Francesco Maddalena fueron claves con varios lanzamientos externos que le permitieron al León mantenerse al frente en distintos pasajes del partido. Además, el local contó con una destacada presentación de Joaquín García, quien aportó 14 puntos y 6 rebotes, mostrando presencia en la pintura y siendo una de las principales variantes ofensivas del conjunto taficeño. Sin embargo, en la segunda mitad el desarrollo comenzó a cambiar.

EL DT MARIANO AGUILAR

El Carmen ajustó su funcionamiento y encontró mayor fluidez en ataque. Allí apareció con protagonismo la figura de Sigel, quien se volvió determinante en momentos clave del encuentro. A su aporte se sumó también Leandro Cayumán, que colaboró con puntos importantes para sostener el crecimiento del equipo visitante. Con mayor efectividad en el tramo final y una defensa sólida, el conjunto jujeño logró cerrar mejor el partido y quedarse con un valioso triunfo como visitante en su estreno, dejando además una muy buena imagen en Tafí Viejo. La próxima presentación de El Carmen será el 16 de marzo como local ante 9 de Julio de Salta.