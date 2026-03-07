Se viene el Torneo Internacional "Puño de Tigre" 2026

Competencia plena se viene en lo que será el Campeonato Internacional de Artes Marciales y Deportes de Contacto "Puño de Tigre". El certamen organizado por la Fundación Cultural y Marcial Dragones Azules de Ramón Danielo y fiscalizada por Uiama (organización de artes marciales y deportes de combate orientadas al desarrollo, crecimiento y reconocimiento dentro de la sociedad) se desarrollará el domingo 24 de mayo desde las 9 hasta las 21 en la cancha de básquet del Club Deportivo Luján.

Es importante mencionar que los competidores no abonarán inscripción, será sin costo. De todas formas las inscripciones se encuentran abiertas para todas las escuelas de Jujuy y del resto del país, y cerrarán recién el primer fin de semana de abril. Aunque desde hace un tiempo se viene trabajando en las invitaciones y las delegaciones que confirmadas llegarán con deportistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, además de delegaciones provenientes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y la visita internacional de atletas del vecino país de Bolivia.

Las modalidades de competencia serán formas, formas con armas, combate al punto, desafío Campeón de Campeones, full contact y grappling.

Vale aclarar que este campeonato cuenta con el patrocinio y difusión del reconocido programa de artes marciales de la televisión argentina Full Contact TV, que estará mostrando lo que suceda en este certamen para todo el país.

Con mucho esfuerzo ésta será la 8ª edición del torneo, que poco a poco viene consolidando a San Salvador de Jujuy como una sede importante de torneos abiertos de artes marciales, donde practicantes de distintos estilos y categorías pueden competir sanamente por 1°, 2° y 3° puesto, bajo un reglamento diseñado para competencias abiertas entre diferentes disciplinas.

El movimiento que genera este certamen lógicamente que también promueve el turismo, ya que delegaciones de lugares muy lejanos llegan no solo a competir, sino también a conocer la provincia de Jujuy y sus atractivos. Del mismo modo la organización quiere destacar y agradecer especialmente al presidente del Club Atlético Luján, Hugo Peñaloza, quien desde el primer momento brindó todo su apoyo y su visto bueno para que el club vuelva a ser sede y escenario de un evento tan importante de artes marciales.

Carlos Danielo, coordinador del certamen dijo ante diario El Tribuno de Jujuy que "uno de los espectáculos más llamativos será el Campeón de Campeones que llegan de varias Asociaciones a competir en Full Contact como por ejemplo el taekwondista Matías Herrera de ITF frente al sabón Ricardo Gregorio de WT y otro 'Chino' Urzagaste vs 'Indio' Goytía entre otros. Además 'Karateca' Romero vs 'Profesor' Rosales'. La modalidad grapplin se incluye nuevamente y está abierta para todos los que hacen judo, jiu jitsu o lucha", sentenció.