Pugilistas podrán hacerse estudios en el Paterson

La gestión municipal del Intendente Julio Bravo, avanza con los diferentes trabajos en el campo deportivo. Desde la Comisión Municipal se acordó con las autoridades del hospital "Guillermo Paterson" que los boxeadores puedan realizar sus estudios médicos en el mencionado nosocomio.

El acuerdo se realizó durante la reunión que mantuvieron Ezequiel Campbell, Manuel Villegas y el resto de los integrantes de la Comisión Municipal de Boxeo, junto a Evangelina Vechetti, Directora del hospital.

Es un paso fundamental, ya que todos los pugilistas antes de iniciar con la temporada, deben presentar los correspondientes estudios médicos ante las autoridades de la Federación Argentina de Boxeo, FAB.

"Fue importante porque logramos que nuestros boxeadores este año puedan tener todos los estudios médicos, así que muy agradecidos con la doctora Vechetti por la predisposición", manifestó Ezequiel Campbell.

El titular de la Comisión Municipal de Boxeo anunció que "en abril estaremos comenzando con las primeras velas, vamos a apostar mucho a los chicos, tenemos muchos talentos y son muchos los chicos que cada día se suman a los entrenamientos en los distintos gimnasios", y agregó que "estamos por construir nuestro propio ring, lo que marca un importante avance".