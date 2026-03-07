Paradela destacó que todo es muy parejo

La pausa en el torneo de la Primera Nacional fue bien aprovechada por Gimnasia y Esgrima que cerró la semana con fútbol en "Papel NOA" ya enfocados en Colegiales. "Todos los partidos son difíciles, no hay rivales que uno pueda decir son fáciles, está todo parejo", opinó Federico Paradela.

El hábil volante "lobo" sabe que el fútbol argentino "es muy complicado, muy difícil, en el ascenso prácticamente no tenes espacios para jugar, se presiona mucho, pero tenes que seguir trabajando para mejorar y van a venir buenos resultados", sostuvo.

Paradela hizo todo lo que le pidió Hernán Pellerano, DT de Gimnasia, cuando ingresó en el segundo tiempo "me dijo que agarre la pelota, que me haga cargo, entre en un puesto que me siento muy cómodo y por suerte me salieron bien las cosas", manifestó.

Hasta se animó a tirar un lujo, ya que casi sin espacios, y la jugada demandaba resolver rápido, puso un centro perfecto por izquierda con rabona, algo que no se puede ver usualmente en el ascenso por lo rústico que es.

Igual, lo importante de la fecha pasada "haber ganado, era importante para seguir haciéndonos fuerte de local y sobre todo ante un rival complicado, con mucha historia, que se armo para pelear el ascenso, por eso no sorprendió que fuera un partido durísimo peor lo pudimos sacar adelante y darle una alegría al a gente que es lo que queríamos", finalizó.

Para "lobitas"

Club Gimnasia y Esgrima anunció el periodo de inscripciones para la escuela de fútbol femenino. Los interesados pueden acercarse a oficinas ubicadas en el estadio "23 de Agosto" de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 21.

Los días de entrenamientos serán los martes, miércoles y jueves para la categoría sub 8 y sub 10 a partir de las 19. Para sub 13 será desde las 19, mientras que los días martes, miércoles, jueves y viernes entrenarán las chicas del sub 15 y sub 17.

Pueden contactarse al teléfono 388-4351974 o al 388-5880874.