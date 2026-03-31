Franco Colapinto hará una exhibición callejera en CABA

Franco Colapinto se prepara para encender las calles de su ciudad natal, Buenos Aires, mientras la Fórmula 1 regresa a Argentina para un evento de demostración histórico.

Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

En el proceso, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina.

Franco Colapinto, piloto del BWT Alpine Fórmula One Team: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial.”

El evento posiciona a la Ciudad de Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial.

Como parte de Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 km, dónde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en CABA

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “la más linda del mundo” con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales.

Cómo comprar entradas para la exhibición de Franco Colapinto en CABA

Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00 hs.

Venta general a partir del 07/04 a las 16:00 hs con todos los medios de pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago