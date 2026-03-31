Argentina quiere levantar su imagen frente a Zambia

La Selección Argentina recibirá hoy a Zambia, en el que será su último partido antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde irá en busca de su cuarta estrella.

El encuentro, que está programado para las 20.15, se llevará a cabo en el estadio "Alberto J. Armando", más conocido como "La Bombonera".

La Selección Argentina viene de tener una flojísima actuación en el triunfo 2 a 1 ante Mauritania, en un encuentro se impuso gracias a los goles de Fernández y Paz, mientras que los africanos descontaron a través de Lefort.

En el primer tiempo los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin complicaciones, aunque en el complemento protagonizaron un papelón al verse dominados por una selección de tercer orden que llegó al merecido descuento en el último minuto.

Al día siguiente de esta presentación, la "Scaloneta" disputó partido amistoso ante la Sub 20, en la que se impuso por 1 a 0 gracias al gol de José Manuel López, delantero que se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

Si bien Scaloni aún no confirmó el 11 titular para el último partido de esta ventana internacional de marzo, la gran incógnita pasa por Lionel Messi y la posibilidad de que vuelva a ser suplente o de que ingrese desde el banco de suplentes, tal como ocurrió con Mauritania.

Este será el último partido de la Argentina en el país hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Scaloni

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, lanzó una clara advertencia hacia los jugadores: "Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas".

En la previa del partido ante Zambia, Scaloni habló en conferencia de prensa y no se mostró para nada conforme con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2 a 1.

En este sentido, el director técnico campeón del mundo advirtió que "la lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas".