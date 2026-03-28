Culmina el 54º Abierto de Jujuy “Copa Macro”

Comenzó la temporada golfística 2026 con el Abierto de Jujuy "Copa Macro". El torneo que disputa su 54º edición en el Palpalá Golf Tenis Club se juega a 36 hoyos y finalizará hoy por la tarde con premiación en todas las categorías.

El profesor de golf, Santiago Guerrero, ante diario El Tribuno de Jujuy contó que "en esta ocasión estoy a cargo de la parte logística del torneo en lo que hace a control de tarjetas, horarios, salidas y siendo marshall en lo que hace a la competencia que sirve para el ordenamiento del Abierto de Jujuy que disputa la 54º edición y se juegan en todas las categorías principales 0-9, 10-16, 17-24, más el campeón del Abierto que es el score gross, el mejor jugador del torneo. Ya se jugaron los primeros 18 hoyos y mañana -por hoy- serán los segundos 18 hoyos, será a 36 hoyos y luego se definen las categorías y el campeón del 2026".

En esa línea explicó que "tuvimos problemas con el clima esta mañana -ayer- por la lluvia y eso no nos permitió largar en horario y a la tarde se jugó en horario normal. Mañana las salidas serán desde las 7.30 hasta las 9.10 y a partir de las 12 hasta las 14.10 que es la última, eso nos permitirá que terminen de jugar a las 18.30 o 19 para seguir, obtener los resultados y posteriormente la entrega de premios. Banco Macro con toda su jerarquía auspicia por primera vez el Abierto de Jujuy después de muchos años donde lo tenía Ledesma", sostuvo.

ALEGRÍA DE LOS JUGADORES | CON GRAN CONVOCATORIA COMENZÓ LA TEMPORADA 2026 EN EL PALPALÁ GOLF TENIS CLUB.

En otro tramo resaltó que "tenemos inscriptos 98 jugadores, lo cual es la capacidad de nuestra cancha y tuvimos 10 jugadores en lista de espera que lamentablemente no pudimos darle lugar, pero es un éxito del torneo. Este el es primero Torneo Abierto del NOA. La mayoría de los participantes son competitivos y vienen a buscar el título. Ramiro López Bustos, Tomás Santillán, Juan Manuel Soler que defiende el título y son jugadores de alto nivel y que demuestran sus condiciones", agregando que "paralelamente se hizo una reunión en el club con todos los presidentes de los clubes del NOA que llegaron de Tucumán, Santiago, Salta, Palpalá, La Esperanza, Monasterio Golf de El Tabacal. Donde los temas tratados son las mejoras en actividades de los clubes, situaciones actuales, necesidades y programas que se van a generar durante todo el año", detalló.

Un torneo que tiene historia y prestigio

CONCENTRACIÓN PLENA | HOY SE CONOCERÁ EL CAMPEÓN DEL TORNEO DE GOLF MÁS IMPORTANTE DEL NORTE.

El Abierto de Jujuy comenzó siendo el Abierto del Arrabio en los años mozos de Altos Hornos Zapla en Palpalá. Hoy el certamen que reúne a los mejores golfistas del NOA se disputa a 36 hoyos en dos jornadas, sábado y domingo divididos en varias categorías. En caballeros, las categorías son mejor score del torneo y con hándicap de 0 a 9, de 10 a 16, de 17 a 24 y de 25 al máximo. En damas una categoría única, además se entregan premios especiales para los senior, mayores de 50 años, súper senior, mayores de 60 años, mejor long drive, damas y caballeros, y mejor approach también en ambos sexos.

En esta ocasión de manera simultánea con el Abierto de Jujuy se juega también un torneo organizado por la Federación de Golf del Noroeste Argentino, clasificatorio para el torneo Anual que se disputará a fin de año en el Termas de Río Hondo Golf Club. Este torneo también estará dividido en categorías definidas por la Federación en función de los índices de cada jugador. Santiago Guerrero confesó que “este torneo se inició con el Abierto del Arrabio y hoy tiene más de 50 ediciones que ahora comenzó con la laguneada, el viernes y sábado y domingo a 36 hoyos, todos tendrán premios, los mejores score, el campeón del Abierto y premios especiales donde se destaca que el que haga hoyo en uno se llevarán 8 millones de pesos.

Paralelamente se está jugando las categorías Federación del NOA”. Tomás Siufi, uno de los jóvenes jugadores jujeños, expresó que “estuve cerca de hacer hoyo en uno, casi, casi y quedé a un metro del hoyo. Hace tres años que empecé a jugar golf y estoy en la categoría 10 a 16. La cancha está en espectaculares condiciones y eso me ayudará para seguir mañana y poder hacer un buen papel”, selló.