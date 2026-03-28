"Magui" Aicega disertará en el Olímpico de Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, continúa gestionando y demostrando su compromiso con la promoción de eventos deportivos de primer nivel que fortalecen el crecimiento del deporte. En el marco del 6º Encuentro Provincial del Deporte "Mujeres que marcan juego", que organiza la Secretaría de Deportes, la ciudad siderúrgica recibirá a Magdalena Aicega, exjugadora de Las Leonas, como invitada de honor, quien brindará una jornada de capacitación en hockey, compartiendo su experiencia sobre deporte, formación y crecimiento.

Este encuentro se llevará a cabo hoy en el estadio Olímpico Municipal, con actividades programadas de 11 a 13. Es un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes y el municipio de Palpalá, coordinando la logística para recibir a la destacada deportista, que busca no sólo inspirar a los deportistas locales, sino también transmitir las herramientas de liderazgo y experiencia de vida a toda la comunidad.

El itinerario incluye actividades deportivas: partidos de juveniles de la Asociación Jujeña de hockey por la mañana, y un evento de Seven, Mamis Hockey y Primera División, por la tarde, todo en la cancha Carlos Cancián. Se destaca la articulación y el compromiso del Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Palpalá y las instituciones deportivas para llevar adelante el evento, incluyendo operativos de tránsito y seguridad.

Cabe mencionar que la charla y las actividades son de libre acceso para toda la comunidad en el estadio Olímpico espera congregar a muchos clubes de la Asociación Jujeña de Hóckey y Asociación Regional jujeña de hockey Amateur.

Las autoridades provinciales destacaron el apoyo constante del intendente Rivarola, cuyo compromiso se refleja en la organización y seguridad del evento, con la colaboración de la Policía de la Provincia, Same, Bomberos y Defensa Civil.

En este marco, Marcelo Ansonaud, director de deportes de la Municipalidad de Palpalá, expresó que "vamos a vivir una verdadera fiesta del deporte, en este caso en el hóckey, con Magui en Palpalá. Es una visita ilustre para la ciudad y la provincia, que todos vamos a disfrutar", destacó. "Es un trabajo conjunto con provincia, prolijo y exhaustivo, que gestionó el intendente de Palpalá, para que una deportista de elite, cuente sus vivencias, sus experiencias, luego de dejar el deporte activo en su disciplina", agregó.

Por su parte, Leandro Calvetti, director de Deportes Infanto Juvenil de la provincia, señaló que "Magui Aicega es una de esas lideres deportivas, de una gran trayectoria, que puede ser muy provechoso escucharla transmitiendo sus vivencias y herramientas que nos pueden permitir a todos, seguir mejorando en todos los aspectos: en la docencia, en lo dirigencial, en el rol de la mujer".

Más adelante resaltó que "para el logro de estos eventos, es importante y fundamental la articulación institucional, con todas las delegaciones, instituciones madres del hóckey, con el municipio de Palpalá, sin lo cual no hubiera sido posible concretar esta visita".