Bolivia remonta y da un paso gigante rumbo al Mundial 2026

Bolivia venció a Surinam por 2-1 este jueves en el primer duelo por el repechaje mundialista. La "verde" lo dio vuelta en el estadio BBVA de Monterrey, que lo deja en las puertas de la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles que alimentan el sueño boliviano fueron anotados por Moisés Paniagua y Miguelito Terceros. El próximo duelo será ante Irak. El ganador de este último partido se clasificará al Mundial.

En la primera mitad, los arqueros fueron los grandes protagonistas. A los 22 minutos Roberto Carlos Fernánez sacó un zurdazo desde fuera del área, que el meta Etienen Vaessen despejó con los puños. Hasta ese momento los dirigidos por Óscar Villegas dominaban el partido ante un conjunto que apeló a la contra.

Diez minutos después llegó la mejor jugada colectiva de Bolivia. Por izquierda, entre Fernández y Robson Matheus llegaron a la línea de fondo. El jugador de Bolívar envió un centro en busca de un compañero que la empuje, pero nada de eso sucedió. Enzo Monteiro se lanzó, pero le quedó demasiado lejos para cambiar la trayectoria del balón.

La respuesta de Surinam llegó dos minutos después (34’). Joël Piroe intenta rematar desde el área chica, pero se cruza bien Efraín Morales, para mandar el balón a tiro de esquina.

Bolivia se descontroló por un momento, situación bien aprovechada por los surinameses. A los 35 minutos, Viscarra se agigante ante Abena y ahoga el primer grito de gol del cuadro caribeño.

En la recta final de esta primera parte, los nacionales no supieron resolver ante un conjunto surinamés, que mantuvo su libreto de jugar a la contra hasta que se diluyó los 45 minutos iniciales.

En la segunda parte llegaron los goles, el encargado de abrir el marcador fue el surinamés Liam Van Gelderen a los 3 minutos del segundo tiempo.

Moisés Paniagua empató el partido a los 27 minutos y Miguel Terceros puso a Bolivia arriba a los 34 minutos del segundo tiempo, de esta manera superaron al seleccionado de Surinam y pasaron a la fase final en el que se enfrentará a Irak para ir al Mundial 2026.