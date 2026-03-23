River Plate ganó ayer con goles de Montiel y Salas

River derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido en el que no pudo imponer su juego y que disputaron ayer en el estadio "Antonio Candini", por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El primer gol del partido fue convertido por el defensor Gonzalo Montiel, de penal y a los 24 minutos de la segunda etapa, mientras que el delantero Maximiliano Salas sentenció el triunfo en el noveno minuto de descuento.

El triunfo le dio su tercera victoria en igual cantidad de partidos al entrenador Eduardo "Chacho" Coudet y dejó a River empatado en la primera posición de la zona B, con 20 puntos, mientras que el "león del imperio" se mantiene en el último lugar del grupo y la tabla anual, con cuatro unidades.

En la próxima fecha el "millonario" recibirá a Belgrano, mientras que el equipo que dirige interinamente Gerardo Acuña visitará a Aldosivi, en un duelo clave por la permanencia.

Muy buen triunfo de Boca frente a Instituto

BOCA | FESTEJÓ COMO LOCAL EN “LA BOMBONERA”

Los goles fueron convertidos por el enganche Tomás Aranda, a los cinco minutos del complemento, y el delantero Adam Bareiro, cuando iban 10 de la segunda parte.

Con el triunfo, el "xeneize" continúa subiendo en la tabla y se ubica en el sexto puesto de la zona A, con 17 puntos y en zona de clasificación, mientras que el equipo que dirige Diego Flores es duodécimo con 11 unidades y no puede salir de la lucha por la permanencia.

En la próxima fecha, cuya programación aún no está confirmada, los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Talleres, mientras que la "Gloria" será local de Defensa y Justicia, el único conjunto que permanece invicto en el torneo.

Por otra parte, en otro duelo también jugado ayer, Sarmiento derrotó por 2 a 0 a Aldosivi en un duelo crucial por la permanencia en Primera División que disputaron, en el estadio "Eva Perón".

El local se impuso con goles del mediocampista Cristian Zabala y el delantero Junior Marabel, uno de los goleadores del torneo, de penal.

Además, el equipo de la ciudad de Junín sufrió en el primer tiempo la expulsión del delantero Diego Churin.