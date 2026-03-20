El Jujuy Andino Club de Montaña dio inicio al calendario 2026 con un programa atractivo para desarrollar al aire libre. "Diagramamos diversas actividades que contempla salida de ciclismo, trekking, media montaña, alta montaña y capacitaciones", manifestó Melina Sánchez.

La actual titular de la entidad, destacó que se viene una nueva edición del CIM, Curso de Iniciación a la Montaña, una de las principales capacitaciones que se extiende a lo largo del año "será la décima primera edición de esta capacitación que se extenderá durante tres meses y medio y abarca clases teóricas y prácticas", remarcó.

La idea es comenzar desde el 10 de abril y contará con diversos temas "las clases teóricas estarán divididas en 15 módulos que abarcan temas como Geología- Liderazgo, Orientación y GPS, comunicaciones, Antropología, Clima de montaña, Nutrición, Entrenamientos, Manejo del Fuego y ofidios, Derecho en la Naturaleza, Arqueología de Montaña, Escalada y Cabuyería, y Gestión de Riesgo, sumado a 10 salidas prácticas", detalló Sánchez.

Agregó que "los módulos serán dictados por profesionales instructores y montañistas especializados de Jujuy y Salta, algo que se implementó desde el primer momento".

Las clases teóricas se dictarán de manera presencial los viernes en el salón del Cedems a las 20.30, mientras que las salidas de prácticas se realizarán los domingos, con un recorrido progresivo en dificultad, altimetría y duración, se recorrerán las cuatro regiones de la provincia, Puna, Quebrada, Valle y Yungas.

Melina Sánchez contó que "vamos a realizar una charla informativa para los interesados antes del inicio del curso, será el viernes 20 de marzo a las 21 en el Cedems, ubicado en Balcarce 162. Será una oportunidad para que los interesados despejen dudas, conozcan el programa y puedan inscribirse", y agregó "el CIM está dirigido a mayores de 18 años, con o sin experiencia previa en montañismo, que deseen aprender sobre la actividad y adquirir herramientas para moverse en un entorno natural de forma autónoma, segura y responsable. Los cupos son limitados".

Los interesados pueden comunicarse al 3884874077 o al 3884070199.