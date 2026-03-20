Exitoso encuentro de Rugby Femenino en Suri

Continuando con las actividades programadas desde Secretaría de Deportes de la provincia en el Mes de la Mujer, se cumplió con creces con el Seven Femenino de rugby en cancha de Suri. "Contamos con la presencia de diferentes clubes de Jujuy y Salta", contó Gabriela Zárate.

La Directora de Deportes de la Mujer, contó que "se articuló con la Unión Jujeña de Rugby y los distintos ministerios del Gobierno de la provincia, ya que nos acompañó Same, Policía, y todo el equipo de la Secretaría de Deportes".

La profesora Zárate recordó que "hace varios años venimos trabajando con las chicas de los diferentes clubes para que se puedan potenciar y ansiosos para lo que se viene en agosto, ya que vamos a tener la visita de la Selección Nacional, Los Pumas".

Estuvieron presentes Gimnasia y Esgrima, Los Perales RC, San José de San Pedro y San José de Metán, Salta, "fue un encuentro que continúa fortaleciendo el crecimiento y la visibilidad del rugby femenino en la región", subrayó la titular del área de la mujer en la cartera de deportes de Jujuy.

Se jugaron partidos todas contra todas, las anfitrionas de Suri Rugby Club se consagró campeonas del torneo, cerrando una gran jornada deportiva con entrega de reconocimientos a todas las mujeres.

Por último, recordó que "vamos a continuar con las actividades diagramadas hasta el 28 de marzo próximo con el 6º Encuentro Provincial del Deporte organizado por el Gobierno de Jujuy y denominado "Mujeres que marcan Juego" con la presencia de Magdalena Aicega.