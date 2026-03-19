Selene Miy competirá en el Torneo Apertura

Con su reciente participación en el Stage Evaluativo de Río Segundo, en Córdoba, la patinadora artística Selene Miy dio inicio un exhaustivo entrenamiento en diferentes provincias, encarando así un nuevo desafío para este año, su incursión en la modalidad "In Line", disciplina en auge dentro de la Confederación Argentina de Patín.

Con entrenamientos en las provincias de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Salta, la destacada deportista del Club Tiro y Gimansia de San Pedro se pone a punto para participar en la primera competencia del año, que será el Torneo Apertura en el micro estadio de la CAP, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este año el debut será en la modalidad "In Line", categoría World Skate Internacional Junior, con la presentación del Programa Corto el sábado, cerrando esta experiencia el domingo con el Programa Largo.

Todo está diagramado para esta primera competencia de carácter nacional y clasificatorio; para esta ocasión Selene cuenta nuevamente con el apoyo y respaldo de la Secretaria de Deportes de la Provincia.

Sponsors

Selene Miy, deportista destacada del Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy, pondrá todo de sí para intentar llevar a lo más alto el deporte que tan orgullosa practica desde niña en la entidad que la vio crecer. En el 2024, vale recordar, fue elegido como la mejor atleta de la provincia por el Círculo de Periodistas Deportivos, otorgándole el "Cóndor de Oro".

Para esta temporada, el equipo de Selene continúa en busca de sponsor y firmas de empresas o comercios que deseen acompañar su proyecto 2026.

El contacto telefónico es 3888 407301 y alias de su cuenta: SELEMIY.MP

Asimismo, la patinadora ramaleña viene de participar de la presentación oficial del equipo Deportivo Pacha (una empresa salteña) en el Hotel Casa Real de la vecina provincia, al quedar como una de las ganadoras de un concurso virtual por sponsor.

Se trató de una grata experiencia para la jujeña, que ahora se encuentra abocada a pleno en lo que será la competencia oficial del 2026, intentando repetir los logros de los años anteriores, pero en una categoría más exigente que obligará a redoblar esfuerzos.