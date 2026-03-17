San Lorenzo fue goleado

En el estadio "Pedro Bidegain", Elías Pereyra abrió el marcador al minuto de juego y el uruguayo Juan Gutiérrez amplió la ventaja a los 44 minutos. Ya en el complemento, el "halcón" llegó al 3-0 con el tanto de Aaron Molinas de penal a los 20 minutos y Rodrigo Auzmendi descontó tan solo un minuto después.

Ya con Agustín Ladstatter expulsado a los 22 minutos, Defensa y Justicia aumentó el marcador con el gol de Agustín Hausch a los 30 minutos y, a falta de un minuto para el final, Auzmendi volvió a descontar. A los 50, David Barbona cerró la goleada.

Con este resultado, Defensa y Justicia mantiene su invicto en este Torneo Apertura y escala a la tercera posición con 16 puntos.

En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el sábado a las 17.45 en el estadio "Norberto Tomaghello", donde se espera un lleno total atendiendo a la gran campaña que viene realizando el equipo en el presente certamen afista, que lo lleva a soñar a lo grande.

Por su parte, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos. En la siguente jornada visitará el miércoles 25 del corriente a Deportivo Riestra en el estadio "Guillermo Laza" desde las 19.

El mal funcionamiento colectivo preocupa y mucho de cara al futuro.