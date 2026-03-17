Burgos ganó en Salta

Rodrigo Burgos cerró la temporada del Campeonato Salteño otra vez en lo más alto del podio. El triatleta jujeño se quedó con su categoría y la general demostrando la vigencia y sobre todo que los años parecen no pasar.

"Muy contento, terminar el calendario así muestra el trabajo que realizamos a lo largo del año, estamos en constante movimientos, siempre entrenando y aprovechamos al máximo cada competencia", sostuvo el ganador del Cóndor de Plata pasado en pruebas combinadas.

Si bien siempre es protagonista, Burgos mantiene el perfil bajo, esa humildad que lo caracteriza independientemente que siente siempre es el rival a vencer en cualquiera de las fechas que dice presente.

Por eso no es casualidad que siempre esté peleando los principales puestos del podio "es algo que disfruto, muy amateur, todo a pulmón, pero es disciplina, organizarse para poder cumplir con los tres deportes, dividimos los trabajos en la pileta, después corremos y la parte de la bicicleta, nos mantenemos fuertes y siempre buscando se protagonista", comentó.

Por otro lado, hizo un balance del calendario teniendo en cuenta que comenzó en octubre del año pasado y está prácticamente finalizando "pudimos estar presentes en las principales pruebas, tanto triatlón como el medio ironman en Santiago, con buenos resultados, buenos tiempos, representando a Jujuy de la mejor manera".

Por último, agradeció el constante acompañamiento de su familia.