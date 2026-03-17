Arrancan hoy revanchas de los octavos final

Los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, comenzarán a disputarse hoy en la que será una intensa jornada que contará con cuatro encuentros.

En el primero de ellos, que iniciará a las 14.45, Sporting Lisboa tendrá la difícil tarea de dar vuelta frente a su gente la serie ante el Bodo/Glimt de Noruega.

El choque de ida terminó 3-0 a favor de los noruegos, que en este certamen ya derrotaron a equipos de primer nivel como Manchester City de Inglaterra y Inter de Milán, entre otros.

Más tarde, a partir de las 17, se disputarán en simultáneo los otros tres compromisos.

Manchester City recibirá al Real Madrid de España, con el objetivo de dar vuelta la goleada 3-0 sufrida en la ida en la capital española, donde mostró una muy pobre imagen.

Esta es la quinta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan en una ronda eliminatoria del torneo de clubes más importante de Europa. En 2022, 2024 y 2025 la balanza se inclinó a favor de Real Madrid, mientras que en 2023 el triunfo fue para el Manchester City.

Por su parte, Chelsea de Inglaterra recibirá a ParisSaint-Germain de Francia, que es el último campeón de la Champions. La ida se disputó en el Parque de los Príncipes y terminó en un cómodo triunfo por 5-2 para el equipo francés, que buscará liquidar el asunto en Stamford Bridge.

Por último, Arsenal de Inglaterra, que es uno de los equipos más regulares en Europa esta temporada y que todavía compite en todos los frentes, buscará sellar la clasificación cuando reciba aBayer Leverkusen de Alemania.

El encuentro correspondiente a la ida, que se llevó a cabo en Alemania, terminó en igualdad 1-1.

Por su parte, mañana el programa de partidos es el siguiente.

Barcelona de España vs. Newcastle de Inglaterra, a las 14.45

Liverpool de Inglaterra vs. Galatasaray de Turquía, a las 17.

Tottenham de Inglaterra vs. Atlético Madrid de España, a las 17.

Bayern Múnich de Alemania vs. Atalanta de Italia, a las 17.