Gimnasia va por otra alegría hoy en el "23 de Agosto"

Esta tarde a partir de las 17, Gimnasia y Esgrima recibirá a Colegiales en el estadio "23 de Agosto", en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional, zona B. Vuelve el fútbol luego del paro de AFA.

El encuentro será dirigido por Fabrizio Llobet, quien estará acompañado por el asistente 1, Eduardo Lucero; el asistente 2, Alejandro Schneller; y el cuarto árbitro será Nelson Bejas.

El duelo se podrá ver por la app AFA Plus.

Por disposición de la dirigencia anfitriona, las mujeres ingresarán gratis al sector de preferencial y popular, esta medida se implementará hasta las 16.30.

El equipo "albiceleste" llega a este partido luego de una victoria ante Quilmes en casa y ubicándose en la parte alta de la Zona "B" con 6 unidades.

Recordemos sobre el próximo rival del equipo de Pellerano que Colegiales logró el ascenso a la Primera Nacional en noviembre de 2024, luego de imponerse 2 a 0 ante Los Andes en condición de local, tras haber empatado sin goles en el partido de ida. Este logro histórico le permitió subir desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional, categoría en la que no jugaba desde 1956.

El equipo bonaerense dirigido por Leonardo Fernández se ubica actualmente en los puestos bajos de la Zona B, con 3 puntos.

"Maxi" Casa

El jugador del "lobo", Maximiliano Casa, analizó que el rival "sabe a lo que juega y eso lo vuelve un equipo duro", pero se mantiene tranquilo, "porque contamos con las herramientas necesarias para superarlo". "Los observamos mucho y sabemos cómo y dónde lastimarlos", agregó.

"Nos sentimos muy bien", indicó y puntualizó que durante el parate "despejamos la cabeza y aceleramos el ritmo de trabajo para llegar al partido de la mejor manera", destacando que "aprovechamos el tiempo para pulir detalles y mejorar".

"Sabemos que será un año largo y nosotros venimos en crecimiento", subrayó el delantero.

Casa concluyó expresando "estar agradecido" con los hinchas, por lo que "tenemos el deseo de darles una alegría, jugando bien y ganando".

Defensores de Belgrano ganó y Estudiantes no levanta

DEFENSORES DE BELGRANO

Defensores de Belgrano derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.

El "pincha" de Caseros agudizó su mal presente y, en cinco partidos, aún no conoce la victoria en el 2026 ni tampoco festejó goles. Continúa en la última posición sin puntos. El otro equipo que aún no sumó entre todas las categorías del fútbol argentino es Deportivo Paraguayo (jugó dos partidos). Su próximo partido será ante Deportivo Madryn

En otro duelo de ayer Los Andes y Central Norte igualaron 0 a 0 en el estadio "Eduardo Gallardón", por la quinta jornada de la Primera Nacional 2026. En un encuentro con pocas situaciones claras, ninguno de los dos equipos logró romper el cero y ambos continúan sin conocer la victoria en el torneo.

El desarrollo del partido fue parejo y con escaso vuelo futbolístico. El elenco dirigido por Gustavo Lemos intentó asumir el protagonismo con la posesión de la pelota, mientras que la visita se mostró ordenada en defensa y apostó a salir rápido de contraataque. Sin embargo, las aproximaciones fueron aisladas y los arqueros casi no tuvieron intervenciones decisivas.

Otros resultados fueron: Tristán Suárez 1 Güemes 1; Godoy Cruz 2 Ferro 1; Morón 3 Chaco For Ever 2.