OLIMPIADAS CARMENSES DE VETERANOS
LaLiga Federal
PRIMERA NACIONAL
PALPALÁ
Purmamarca
Buenos Aires
SALTA
Por los clubes
Ministerio de Salud de Jujuy
deporte social
Deportes

Banda Quilmes campeón

Se consagró en las Olimpiadas Carmenses de Veteranos y festejó a lo grande la obtención del título.

Viernes, 13 de marzo de 2026 00:00

Banda Quilmes se consagró recientemente campeón de las Olimpiadas Integración Carmenses de Veteranos. El equipo está compuesto por tres categorías, estandar, intermedia y súper veteranos.

Se trata de un grupo homogéneo, que tira para un mismo lado y está formado por amigos de la vida. También se destaca la labor de sus coordinadores, Gerardo "Chino" Ubici y Dorna Chocobar, quienes manejan y coordinan el movimiento de casi 80 personas entre varones y damas.

Banda Quilmes salió campeón en básquet 5, vóley, fútbol en dos categorías, en tejo en una divisional, al igual que terminó primero en pesca, atletismo, ciclismo, maratón y baile folclórico, donde tuvo una excelente actuación el equipo integrado por los hermanos Gerardo y Juan Sánchez junto a Alejandro Molina, quienes ganaron el concurso y fueron la revelación de la peña.

El flamante campeón aventajó por 60 puntos al segundo, No C Che, y tercero resultó Tremendos. De esta manera, se cerraron las tradicionales actividades estivales en El Carmen.

 

