Banda Quilmes campeón

Banda Quilmes se consagró recientemente campeón de las Olimpiadas Integración Carmenses de Veteranos. El equipo está compuesto por tres categorías, estandar, intermedia y súper veteranos.

Se trata de un grupo homogéneo, que tira para un mismo lado y está formado por amigos de la vida. También se destaca la labor de sus coordinadores, Gerardo "Chino" Ubici y Dorna Chocobar, quienes manejan y coordinan el movimiento de casi 80 personas entre varones y damas.

Banda Quilmes salió campeón en básquet 5, vóley, fútbol en dos categorías, en tejo en una divisional, al igual que terminó primero en pesca, atletismo, ciclismo, maratón y baile folclórico, donde tuvo una excelente actuación el equipo integrado por los hermanos Gerardo y Juan Sánchez junto a Alejandro Molina, quienes ganaron el concurso y fueron la revelación de la peña.

El flamante campeón aventajó por 60 puntos al segundo, No C Che, y tercero resultó Tremendos. De esta manera, se cerraron las tradicionales actividades estivales en El Carmen.