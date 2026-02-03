"Hay un buen funcionamiento", dijo Minervino

Concluida la serie de amistosos ante San Martín en Tucumán, Gimnasia y Esgrima regresó a la provincia con rodaje y minutos de juego para continuar la preparación del debut en la competencia oficial.

"Nos estamos poniendo a tono", definió Delfor Minervino y destacó que en Gimnasia «hay un buen funcionamiento colectivo" que con el tiempo "rá mejorando poco a poco".

Indicó que "se está cumpliendo con el objetivo de la pretemporada", el cual es «vivir con intensidad los minutos de partido" y expresó que se siente "mejor con el pasar de los entrenamientos".

A su turno, Francisco Maidana observó que «en líneas generales estamos bien", subrayando que "somos un equipo intenso".

De cara al futuro, expresó que «tenemos buenas sensaciones", ponderando la realización de amistosos al señalar que "es bueno ir sumando minutos y rodaj".

El "lobo" continuará trabajando en la semana, utilizando lo aprendido y mejorando para el inicio del torneo.

Recodemos que luego de la reprogramación de la primera fecha, Gimnasia debutará oficialmente en este 2026 en el marco de los 32avos de la Copa Argentina el día miércoles 11 de febrero desde las 21.15 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Este duelo se jugará en la provincia de Salta.

Salteños

Central Norte ganó la Copa Revancha tras vencer por penales a Juventud Antoniana, luego de igualar 1a 1 en el tiempo reglamentario, en el estadio "Padre Ernesto Martearena". El clásico salteño se resolvió 4 a 3 desde los doce pasos a favor del Cuervo.

El conjunto dirigido por Adrián Bastía abrió el marcador en el primer tiempo por intermedio de Kevin Fernández. En el complemento, el combinado "santo" llegó a la igualdad con el tanto de Pedro Muné.

En la definición por penales, el conjunto "azabache" fue más efectivo y se impuso 4 a 3.