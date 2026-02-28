22°
LIGA PROFESIONAL

Coudet será el DT de River

Sabado, 28 de febrero de 2026 23:21
"CHACHO" COUDET

La dirigencia de River tuvo ayer su primer contacto con Eduardo "Chacho" Coudet, vía zoom, como paso clave para que se convierta en el sucesor del emblemático Marcelo Gallardo. Participaron de la conversación el propio DT desde España, su representante Christian Bragarnik, el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli. "Todo en sintonía", según fuentes del club.

El entrenador es el principal candidato para llegar a River, dirigió a Alavés el viernes en la derrota 2-0 frente al Levante, mientras la directiva del conjunto vasco ya tenía avanzadas las conversaciones con Quique Sánchez Flores para que se haga cargo del plantel.

La gestión encabezada por la comisión directiva de Di Carlo logró finalizar con éxito las negociaciones para que "Chacho" Coudet asuma las riendas del primer equipo.

El acuerdo estipula que Coudet firmará un contrato que lo ligará a la institución de Núñez hasta diciembre de 2027, apostando por un proceso de mediano plazo. Tiene previsto emprender su viaje de regreso a la Argentina este mismo miércoles. Se espera que, tras su llegada, proceda a la rúbrica formal del documento y sea presentado oficialmente ante la prensa durante el transcurso de la semana entrante.

 

