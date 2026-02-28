Darío Zampini regresó a Tiro de San Pedro

Sociedad de Tiro y Gimnasia, inició con los entrenamientos de cara a los torneos que afrontará en este 2026. Ya sin Roberto Maglio en el cargo de director técnico, la dirigencia del "lobo sampedreño" decidió apostar nuevamente por Darío Zampini, quién hace un año y medio atrás había tenido su primera etapa a cargo del plantel de primera división.

En el "Fortín de barrio Belgrano", Gimnasia puso primera con los jugadores que decidieron decir presentes en la primera práctica con una cara nueva, la presencia del delantero Flavio Romero, sumado a algunos jugadores que ya venían vistiendo la camiseta en la temporada pasada.

El "lobo sampedreño", jugará tres torneos: Liga del Ramal, Copa Jujuy y Copa Federación Sub 23. Por la triple competencia, surge la necesidad tener un plantel numeroso con jugadores del club y refuerzos, y es por ello que desde la institución, decidieron hacer prueba de jugadores que deseen formar parte del proyecto 2026.

En cuanto al cuerpo técnico, está encabezado por Darío Zampini, junto a Manuel Solis, el exarquero de Tiro se desempeña como ayudante de campo, Esteban Noseda en la preparación física junto a Sebastián Enciso.