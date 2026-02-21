Nicolás Mendoza juega la final del Regional en Salta

Buen inicio de los jujeños en la temporada del circuito de la Asociación Argentina de Tenis. Hoy desde las 8.30 Nicolás Mendoza juega la final del sub 12 con el santafesino Ignacio mientras que Valentino Ancasi en sub 16 hará lo propio ante Juan Porto de Buenos Aires en el primer Regional que se juega en canchas de Club de Salta.

Mendoza llegó a la instancia decisiva luego de vencer ayer en la semifinal a Salvador en sets corridos 6/1 y 6/3, por lo que aseguró su presencia en el Nacional Grado 1 que se jugará próximamente en Mendoza y convoca a los mejores del país.

El actual 12 del ranking de menores tendrá otra partida en la modalidad de dobles, porque junto a clasificaron a la semifinal después de vencer a la dupla por un contundente doble 6/0. De ganar, por la tarde jugarán la final.

Para Nicolás Mendoza se trata de la última temporada en la categoría sub 12, por lo que buscará cerrar su ciclo entre los mejores del país, ya que posteriormente tendrá que arrancar el calendario en sub 14.

El otro jujeño con chance de título es Valentino Ancasi, el buen tenista sub 16 se cruza en la final con Juan Porto de provincia de Buenos Aires, luego de vencer ayer en la semifinal a Franco 6/3 y 6/4 exhibiendo un buen nivel de juego.

En dobles, también avanzó de ronda, y junto a Mateo Comas, enfrentará a la dupla jujeña integrada por Luis María Rodríguez y Luciano Gómez, por lo que completarán un buen fin de semana para le legión de la Asociación de nuestra provincia.

El resto de los jugadores de Jujuy, estuvieron Baltazar , quedó en semifinal tras perder con Ottavian, Lorenzo Huerta, perdió en primera ronda, pero ambos con buena performance pensando que deben doblar esfuerzos y seguir con los entrenamientos atendiendo que la temporada recién está comenzando y tienen buen nivel.

En sub 14 Otto Stenberg cayó en cuartos mientras que en sub 16, Rodríguez y Gómez perdieron en la misma instancia, al tiempo que Martín Beltrán en la categoría sub 18 quedó en semifinal.

Para la delegación de la Asociación Jujeña de Tenis se trata de un fin de semana positivo que regresaran con trofeos y puntos pensando en seguir trabajando.