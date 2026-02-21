Jujuy Básquet tiene el primer juego de visitante esta noche

Jujuy Básquet entra en la recta final de la fase regular y esta noche ante Rivadavia en Mendoza buscará volver a la senda de la victoria. Las acciones desde las 22 por la fecha 25 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina serán control Enrique Cáceres, primer juez, Florencia Benzer, segunda jueza, y Roberto Pérez, Comisionado Técnico.

Es el primer partido de la gira de visitante, el segundo será el martes frente a Huracán Las Heras, por lo que intentará sumar las victorias que lo terminen de meter en la instancia de playoff.

Sucede que hasta el momento, el equipo de Guillermo Tasso marcha séptimo, 37 puntos pero un porcentaje de 54.1 por ciento, dos décimas menos que Estudiantes de Tucumán que está sexto.

Pero en este último tramo, el margen de error es menor, sobre todo atendiendo que le queda una agenda complicada hasta las últimas fechas, y para poder mantener una buena ubicación pensando en la segunda fase, tendrá que sostener la posición o mejorarla.

Claro que en los papeles aparece como algo sencillo, pero todos los partidos serán cerrados, con mucho trabajo físico y que normalmente se terminan definiendo por detalles, por eso la concentración será fundamental sumado a un trabajo de defensa fuerte.

Pero ganar esta noche, implicará mejorar el porcentaje y sobre todo ratificar el buen momento que logró con esa seguidilla de victorias que logró en casa perdiendo únicamente en la última presentación, pero dejando buenas sensaciones.