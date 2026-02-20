Álvarez y su análisis de Chacarita

GONZALO DIAZ

Contentos pero enfocados, así trabaja Gimnasia y Esgrima con miras a la segunda fecha de la Primera Nacional. "Se viene un rival duro, difícil, pero intentaremos hacer un buen partido", anunció Milton Álvarez sobre el partido ante Chacarita del próximo domingo desde las 17.

El arquero del "lobo" sabe que el rival de turno tiene a un técnico que conoce virtudes y debilidades del equipo, ya que se trata de Matías Módolo que estuvo hasta hace dos meses en la provincia "de las dos partes, porque nosotros conocemos la forma de pensar de él, como le gusta plantear los partidos".

No obstante reconoció que "uno puede plantear en la previa un partido y cuando el árbitro pita el inicio cambia por completo, los partidos hay que jugarlos, todos serán duros, difíciles", remarcó.

Eso sí, sabe que este inicio sirve para seguir trabajando "es bueno comenzar ganando, con confianza, debemos ir partido a partido, esto es largo, son 36 fechas así que es largo, por lo que debemos aprovechar todo lo que podamos", opinó.

La alegría del grupo pasa por la última victoria "contentos, sumar de a tres siempre es fundamental, respalda el trabajo que se viene haciendo, pero además jugar como lo hicimos, el equipo respondió muy bien, fue agresivo, defendió bien, es lo que propone Gimnasia hoy".

Álvarez ponderó el volumen de juego de Gimnasia "tuvimos muchas asociaciones, fuimos peligros, estuvimos chances claras de gol, eso reflejó el partido", finalizó.

El plantel realizará fútbol formal en la jornada de hoy para definir el once titular.