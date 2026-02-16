24°
LALIGA ARGENTINA

Jujuy Básquet cayó en casa ante Barrio Parque

Los "cóndores" frenaron su buen andar ante su gente.

Lunes, 16 de febrero de 2026 00:00
AUGUSTO ROVERES | LLEVA LA PELOTA ANTE UN JUGADOR DE BARRIO PARQUE.

Jujuy Básquet se topó con un Barrio Parque efectivo con tiros desde el perímetro, pegó en los momentos justos, y perdió 79 a 71 en partido desarrollado en el estadio Federación por la fecha 24 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina.

Los parciales fueron, primero el local, 17-21, 22-19, 20-25 y 12-14.

Los "cóndores" comenzaron mejor, de entrada, marcaron un parcial de 4-0, sin embargo promediando el cuarto se les cerró el aro, la visita con transiciones prolijas y buen volumen de juego pasaron a ganar ante un elenco local que no tuvo efectividad. Por eso se fueron al primer descanso corto 17-21.

En el segundo chico mejoró el goleó y ajustó la defensa el equipo de Guillermo Tasso, Fornes entró derecho, marcó dos triples y puso en partido al local ante un Barrio Parque que mantuvo el juego más allá del parcial 22-19, por lo que terminó el primer tiempo arriba por un punto, 39-40.

Pero en el tercer chico la visita estuvo certero con los tiros desde el perímetro , Herrera anotó cinco triples, más el aporte del resto y sostuvo la ventaja para ir al descanso 59-65.

En el cierre de la partida, la visita mantuvo la diferencia en el marcador, aunque Jujuy Básquet nunca se resignó, hasta quedó a un punto, pero apareció Bertona a 12 segundos del final para estirar la diferencia con un triple que comenzó a sentenciar la historia quedando finalmente 79-71 para Parque.

 

