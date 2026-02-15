Arsenal mostró jerarquía y avanzó a octavos de final

Arsenal, como local, derrotó 4 a 0 al modesto Wigan y avanzó a los octavos de final de la prestagiosa FA Cup de Inglaterra.

El equipo londinense llegaba a este partido tras el empate 1 a 1 el jueves ante el Brentford por la fecha 26 de la Premier League, certamen que lo tiene como líder con 57 puntos.

En esta edición de la FA Cup, los del español Mikel Arteta debutaron el pasado domingo 11 de enero con una cómoda victoria por 4 a 1 sobre el Portsmouth en Fratton Park.

Ayer en el "Emirates Stadium", el delantero Noni Madueke abrió la cuenta para el Arsenal a los 11 minutos. En el círculo central, el mediocampista Eberechi Eze metió un gran pase en cortada para Madueke que quedó mano a mano ante el arquero Sam Tickle, le definió sutilmente al palo derecho y puso el 1 a 0.

Tan solo siete minutos después, el equipo de Londres amplió la ventaja con el gol del brasileño Gabriel Martinelli en el partido. Nuevamente con un pase preciso de Eze, esta vez a la espalda de la defensa del Wigan, el oriundo de San Pablo quedó solo dentro del área en la zona diestra y remató cruzado, marcando el 2-0.

Arsenal llegó al 3-0 a los 23 minutos de juego, en la anotación en contra de Jack Hunt. Tras un desborde por la izquierda del español Christian Mosquera, el defensor metió el buscapié al segundo palo donde el del Wigan se la llevó puesta y aumentó la ventaja para los de Arteta.

A los 27 minutos, el equipo de Londres selló la goleada con el tanto del brasileño Gabriel Jesús.

Con este resultado, Arsenal clasificó a los octavos de final de la FA Cup donde aún no tiene rival definido.

La jornada de domingo de fútbol en Inglaterra inició con el triunfo 4 a 2 en penales de Leeds United sobre Birmingham City tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, la victoria 1 a 0 de Wolverhampton Wanderers sobre el Grimbsy Town, el triunfo 1 a 0 del Sunderland sobre el Oxford United y la victoria 2 a 1 de Fulham sobre el Stoke City