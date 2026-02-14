Edinson Cavani concentra en Boca

Luego del entrenamiento de ayer, Claudio Úbeda definió a los convocados de Boca Juniors para recibir a Platense mañana desde las 19.30 en el estadio "La Bombonera".

Las dos novedades son los regresos de Edinson Cavani y Lucas Janson. El uruguayo está mucho mejor de la lumbaliga que lo tuvo a maltraer durante toda la pretemporada y por primera vez en el año fue citado por el entrenador.

Por su parte, el exTigre, se recuperó del desgarro grado II en el oblicuo abdominal izquierdo y concentra, aunque habrá que esperar hasta el último si el entrenador "xeneize" opta por ponerlo de titular o será una alternativa en el banco de los relevos.

Estos regresos son una gran noticia para Boca, que poco a poco recupera soldados en la ofensiva luego de la plaga de lesiones que azotó al plantel durante los primeros días del año. Con Miguel Merentiel y Ángel Romero a disposición, más los juveniles Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini como alternativas, Cavani y Janson ya podrán ser considerados por Úbeda para los próximos partidos.

En los últimos meses del 2025 y durante esta primera etapa del 2026, el uruguayo Cavani estuvo mucho más tiempo en la enfermería que dentro del campo de juego. Aunque ingresó en el segundo tiempo de los partidos ante Tigre, Talleres y Argentinos.

Igual, el probable once titular mañana sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda.