Relevamiento de clubes en San Pedro de Jujuy

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo, realizó un relevamiento por los clubes de la ciudad con el objetivo de mejorar sus instalaciones teniendo en cuenta el importante rol social que desde hace años cumplen.

A cargo de Juan Arnedo, Director de Habilitaciones Comercia- les, acompañado por Juan Samman de Higiene y Seguridad, se realizó un recorrido por Independiente, Sociedad de Tiro y Gimnasia, Atlético Providencia, Atlético San Pedro. "Finalizo el recorrido por los clubes desde el municipio, podemos hacer un balance positivo", destacó Arnedo al tiempo que agradeció la predisposición de los clubes "ya que nos abrieron sus puertas, prestaron colaboración para ingresar, hacer un relevamiento, recomendarles las obras a realizar". Sin dudas que "los clubes están mejorando, el claro ejemplo es

Independiente, hablamos con el presidente se están realizando las mejoras, en baños, estructura, eléctrica se está dando una solución con la colaboración del municipio", opinó.

El trabajo en conjunto constantemente es un pedido del Intendente Julio Bravo que se mantiene en contacto con los dirigentes "siempre se están haciendo cosas, obras en los clubes, de una u otra manera se los ayuda, ya sea con mano de obra, con un subsidio, pero a lo largo del año se trabaja con los clubes", remarcó el titular del área de Habilitaciones Comerciales. Para el Jefe Comunal, los clubes son instituciones muy importantes porque son espacios sociales, recreativos, deportivos, saludables, asisten gente de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores.

Por otro lado, Juan Arnedo contó que "avanzamos con los trabajos pensando en lo que se vienen, ya que como todos saben, en carnaval se hacen bailes, estarán las noches de corsos, la idea es que todo esté en aptas condiciones para recibir a la gente", concluyó.

En definitiva, es una buena noticia que los mencionados clubes estén creciendo en obras. Al final, la importancia de que las instituciones en este caso deportivas, cuenten con instalaciones adecuadas y habilitación comercial radica en garantizar la seguridad, salud y bienestar de los socios.