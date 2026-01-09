Natatorios funcionan a pleno en la ciudad

La Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó sobre el funcionamiento y los horarios de los natatorios municipales "Guillermo Poma", ubicado en la punta del Parque San Martín, y "Miguel Ángel López", situado sobre avenida Almirante Brown, durante la temporada de verano.

En el natatorio "Guillermo Poma", las actividades comenzarán de 7.30 a 8.30 con clases de natación para adultos. Luego, hasta las 14, el espacio estará destinado al desarrollo de las Colonias de Vacaciones. A partir de las 14 y hasta las 19, se habilitará la pileta libre para el público en general. Por la noche, de 20 a 21, se retomarán las clases de natación para adultos y, de 21 a 22, se dictarán clases de aqua gym.

En tanto, en el natatorio "Miguel Ángel López", durante el turno mañana el uso será exclusivo para las Colonias de Vacaciones, mientras que por la tarde se habilitará la pileta libre. En el horario de tarde-noche, se desarrollarán clases de natación.

Al respecto, el director de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, explicó que las personas interesadas en utilizar las piletas deberán realizar la inscripción de manera presencial, de lunes a viernes, en el horario de 7.30 a 12.30 y de 14 a 18.30, en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación. Entre los requisitos se incluyen la realización de un examen médico obligatorio y el pago del arancel correspondiente.

"Los interesados deben acercarse al natatorio, donde se les efectuará la revisión médica, y posteriormente abonar el arancel en las ventanillas de Rentas", precisó.