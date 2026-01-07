25°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Sebastián Villa sueña con jugar en River

La negociación entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza por Sebastián Villa quedó prácticamente descartada, pero, cuando la puerta parecía cerrada, el propio futbolista agitó la escena con declaraciones explosivas.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00

"Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo", lanzó en una entrevista, dejando en claro su deseo de vestir la camiseta de River y, si bien desde Núñez ofertaron cuatro millones de dólares, el club mendocino pidió 12 millones de la misma moneda por el delantero colombiano, una diferencia considerada insalvable por la dirigencia riverplatense, que decidió archivar el tema en este mercado de pases.

Villa admitió que su etapa en Boca es pasado y que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, pero remarcó que hoy su prioridad es seguir creciendo futbolística y familiarmente.

El colombiano también habló en su entrevista con PicadoTV, de su motivación deportiva y de la posibilidad de reencontrarse con Juan Fernando Quintero. "Sería un honor jugar a su lado. Juanfer conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos", dijo al tiempo que se mostró confiado en aprovechar una eventual oportunidad en Núñez para relanzar su carrera y volver a la selección de Colombia.

Pese a esas señales públicas, en River la postura es firme y la conducción encabezada por Stefano Di Carlo mantiene una línea de mercado clara, con presupuestos acotados y contratos atados a productividad, y no está dispuesta a salir de esos márgenes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD