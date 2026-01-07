25°
Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
Deportes

Racing fue demandado

La Justicia condenó a Racing Club Asociación Civil a indemnizar con casi 200 millones de pesos a la familia de Nicolás Pacheco, el socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013 dentro de una de las sedes de la institución.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00

El fallo consideró que el club incumplió de manera absoluta el deber de seguridad que tenía a su cargo y también alcanzó a los tres autores materiales del crimen.

La sentencia fue dictada por el juez nacional de primera instancia en lo civil Jorge Sobrino Reig, en la causa iniciada por los padres y el hermano de la víctima contra Racing y los responsables del homicidio.

La resolución es apelable ante la Cámara Nacional en lo Civil y ordena el pago solidario de 199.720.000 pesos, más intereses y costas, a cargo del club, su aseguradora y los condenados penalmente. Pacheco fue hallado sin vida en la madrugada del 24 de enero de 2013 en la sede que Racing posee en la calle Nogoyá, en Villa del Parque.

 

