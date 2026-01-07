Racing fue demandado

El fallo consideró que el club incumplió de manera absoluta el deber de seguridad que tenía a su cargo y también alcanzó a los tres autores materiales del crimen.

La sentencia fue dictada por el juez nacional de primera instancia en lo civil Jorge Sobrino Reig, en la causa iniciada por los padres y el hermano de la víctima contra Racing y los responsables del homicidio.

La resolución es apelable ante la Cámara Nacional en lo Civil y ordena el pago solidario de 199.720.000 pesos, más intereses y costas, a cargo del club, su aseguradora y los condenados penalmente. Pacheco fue hallado sin vida en la madrugada del 24 de enero de 2013 en la sede que Racing posee en la calle Nogoyá, en Villa del Parque.