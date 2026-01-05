Jaquelina Ortega, el oro

Perico vivió recientemente una emotiva jornada con la realización de la Cena del Deporte 2025, organizada por la comuna local, y fue un encuentro que puso en valor el esfuerzo, la dedicación y la pasión de quienes fortalecen las diferentes disciplinas día a día.

En la oportunidad se distinguió a deportistas, instituciones, comunicadores y referentes que, con esfuerzo, disciplina y pasión, fortalecen el deporte local y representan a la ciudad tabacalera con valores y dedicación.

Cada reconocimiento reflejó historias de superación, trabajo en equipo y vocación, pilares fundamentales para construir una comunidad más unida, inclusiva y saludable.

La karateca Jaquelina Ortega fue distinguida con "oro", al ser considerada la más destacada de la temporada 2025.

La joven deportista, de Karate do Tradicional Shotokan Itks, tuvo un año espectacular, clasificando para el Mundial que se realizará en este 2026 en Egipto.

Emocionada agradeció a todas las personas que la apoyaron, "a mis sensei Marcos Ortega, Soledad Arjona y Justo Gómez. Sus enseñanzas son muy importantes, cada día aprendo cosas nuevas, cada obstáculo me hace más fuerte, me queda mucho recorrido por esta disciplina que amo con mucha pasión. Cierro el año de la mejor manera posible, teniendo mis objetivos presentes, sabiendo que con mucho esfuerzo los sueños se cumplen", declaró la integrante de la Selección Nacional.

El acto contó con la importante participación del intendente Rolando Ficoseco, acompañado por el diputado provincial Ramón Neyra; el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, el presidente del Concejo Deliberante, Mario Abraham, y el concejal Pascual Ficoseco, quienes destacaron el rol fundamental del deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo social.

Asimismo, se resaltó especialmente el trabajo sostenido de la Dirección de Deportes de la Ciudad de Perico, a cargo del Director Federico Tello.